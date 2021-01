Eesti jalgpallikoondislase uut koduklubi tabas lein

Reede õhtul andis Helsingborgs teada, et klubi endine mängija on kõigest 35-aastasena surnud. «Helsinborgs IF peab kurbusega teatama, et meieni on jõudnud traagilised uudised endise mängija Luton Sheltoni surmast, kes lahkus siit ilmast läbi une 35-aastasena pärast võitlust ALSiga,» kirjutas klubi ühismeediasse.