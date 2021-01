Kalev/Cramo sai enne üliolulist mängu kolm halba uudist

Kahjuks ei ole võimalik ka sellele mängule minna täiskoosseisus, kui kaasa ei sõitnud korvialused jõud Devin Thomas ja Kregor Hermet ning üks ründeliidritest Chauvaughn Lewis, vahendab Kalevi koduleht.

Tsmoki on sel hooajal seni teeninud kahe võidu kõrvale üheksa kaotust ning sellega asutakse turniiritabelis vahetult Kalev/Cramo ees 11. kohal. Detsembri alguses võitis Kalev/Cramo Tsmokit kodus 88:82.

Kahtlemata on homse kohtumise näol tegemist üliolulise mänguga mõlema meeskonna jaoks ja eelduslikult jooksevad platsile ka üpris võrdsed vastased. Mõlema meeskonna olukord on ebaselge. Tsmokil on olnud olulisi lahkujaid ning Kalev/Cramo vormile on kindlasti jätnud jälje positiivsetest koroonaproovidest tingitud paus.

Kalev/Cramo puudujad on teada, kuid väga oluliseks osutub ka see, mis koosseisus saab väljakule tulla Tsmoki. Lisaks lahkunud meestele on viimastest mängudest eemale jäänud kaks korvialust mängijat – lätlasest keskmängija Klavs Cavars ja kohalik veteranist tsenter Vladimir Veremejenko.

Kalendriaasta esimesel kuul on praeguste plaanide kohaselt Kalev/Cramol tulemas veel üks VTB liiga kohtumine, kui 29. jaanuaril peaks toimuma kodumäng Zielona Goraga. 1. veebruaril plaanitakse samuti koduväljakul võõrustada liiga punast laternat Krasnojarski Jenisseid. Lisaks on veebruarisse planeeritud veel kolm mängu: esmalt 7. veebruaril Moskvas kohaliku CSKAga ning seejärel on ees ootamas sõit Permi, kus esialgsete plaanide kohaselt kohtutakse kohaliku Parmaga nii 9. kui 12. veebruaril.