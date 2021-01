Kangert käis operatsioonil: lubatakse, et järelejäänud aastad tippspordis ei tohiks kahtluse all olla

Eestlane meenutas, kuidas eelmise aasta lõpus käis ta õhtul jooksmas, kui tundis, et midagi on valesti. «Üks samm tundus käest minevat, teisel sammul sähvis põlves juba välk ja kolmandal korral sama jalga toetades peatusin momentaalselt, sest oleks nagu nähtamatu seinaga põrkunud. Midagi imelikku oli juhtunud, põlve senine luuline ehitus oleks justkui hetkega asendunud väriseva tarretisega. Käega katsudes tundus, et midagi naha all liikus.»