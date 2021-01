Tomingas kergitas teisel ringil Eesti naiskonna liidriks, kuid kaaslaste ebaõnnestumise tõttu langeti kõrgest mängust kaugele

Eesti naiskond läks tänasele võistlusele vastu koosseisus Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm, Kadri Lehtla ja Grete Gaim. See tähendas, et tavapäraselt avavahetust sõitva Regina Oja asemel tuli see vastutus mõnel teisel võtta. See ülesanne anti Tomingasele, kes seda ka täielikult õigustas.