Pisaratega võidelnud Ogier: oli õige otsus veel üks hooaeg võistelda

«Pean ütlema, et olen tiimi üle väga-väga uhke. Fantastiline tulemus! Minu esimene võistlus ja kohe lõpetame esimese, teise ja neljandana. Lisaks oli [Takamoto] Katsuta kuues. Neli autot esikuuikuiks ja kaksikvõit. Maksimum punktikatselt. Mida veel hing võiks ihaldada? See on uskumatu,» õhkas tiimipealikuna esimese võistluse võidukalt lõpetanud Jari-Matti Latvala WRC-le antud intervjuus.