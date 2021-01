Talumatu dieedipidamine, jõuetus ja eksperimendid ehk Sportlaste suhe toiduga

Endine suusahüppaja Kaarel Nurmsalu tunnistas karjääri lõpetades, et pidev nälgimine mõjus tervisele laastavalt. See oht on tõenäolisemalt neil sportlastel, kellele on väiksem kaal eeliseks. Kilogramme jälgitakse kullipilguga, sest motivatsioon midagi saavutada on nõnda suur.