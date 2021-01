Järjekordne vormelitšempion liitub põneva võidusõidusarjaga

41-aastasest endisest vormelipiloodist saab Lewis Hamiltoni ja Nico Rosbergi kõrval juba kolmas kuningliku võidusõidusarjaga seotud mees, kes oma tiimi sarjas välja on pannud. Aga erinevalt Hamiltonist ja Rosbergist on temal plaan ka rooli istuda.

Button kuulis sarjalt selle loojalt Alejandro Agagilt ja tunnistas Dirtfishile antud intervjuus, et oli sellest juba varakult huvitatud. «JBXE (Jenson Buttoni Extreme E võistkond) on kaua olnud tulemas ja ma olen rõõmus ning uhke, et saan teatada tiimi loomisest ja selle osavõtust esimesel Extreme E hooajal,» sõnas endine F1 maailmameister.