Eesti rallilegend usub, et Tänak tuleb uuesti maailmameistriks, aga mitte sel aastal

2021. aasta MM-sarja avaetapi Monte Carlos katkestanud Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja on teist hooaega järjest olukorras, kus esimeselt rallilt lahkuti ühegi punktita. Kas eestlastel on veel lootust MM-tiitel tagasi võita? Omaaegne Eesti üks lootustandvamaid rallimehi Vello Õunpuu ei ole väga optimistlik. «Sel aastal ma kahtlen selles, aga üldiselt ma usun, et kindlasti on. Ja ma loodan, et ta saab seda teha,» rääkis ta Kuku raadio saates «Kukul külas».

«Tänavu saab see küllaltki raske olema, sest Toyotad on ikkagi väga ilusasti liikuma saanud oma autod. Kui Hyundai väikest lisasammu juurde ei leia, siis ma kardan, et see saab päris keeruline olema. Praegustes oludes on näha, et isegi Katsuta liigub oma Toyotaga nii kahtlaselt kiiresti, et auto peab ikka päris hea olema.»