Selgus medalilootustega epeenaiskonna olümpiakvalifikatsiooni toimumisaeg

Vehklemismaailm jäi mullu märtsis, mil maailm lukku keerati, samuti seisma ega ole siiani sisuliselt ärganud. Eestis on võistlusi peetud, kuid rahvusvahelisel tasandil valitseb vaikus. Nüüd jagas rahvusvaheline alaliit kaua oodatud uudiseid tippsportlastele, kuid samas kinnitas, et koroonaviiruse tõttu jäetakse ära juunioride ja noorte tiitlivõistlused.

Rahvusvaheline alaliit on juba varem teatanud, et tahavad eelmisel aastal pidamata jäänud viimase valikvõistluse kindlasti ära teha. Praeguse seisuga on Eesti naiskond olümpiakohal, kuid konkurentide ebasobivad tulemused võivad meid sealt välja puksida. Eestlannade endi käes olümpiale pääs enam pole, sest isegi esikoht ei pruugi meid Tokyosse aidata.