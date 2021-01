Saaremaa klubi juht ja mänedžer Hannes Sepp möönab, et meeskonnal on käsil tõepoolest rasked ajad. «Peatoetajal ja presidendil (Ivar Alt) on tekkinud viivitus seoses maksetega. Õnneks oleme saanud signaali, et olukord võiks nüüd viimaks laheneda. Lubatud maksed peaksid saabuma nädala jooksul,» ütles Sepp Võrkpall24.ee'le. Tema sõnul on klubi hetkel võlgu kogu meeskonnale.