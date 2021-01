Pealtvaatajad on WRCs keelatud, kuid nende roll on olulisem, kui mõnel teisel spordialal

Läinud nädalavahetusel lõppenud Monte Carlo järel möönsid rallimehed, et pealtvaatajate eemalolek on jätnud oma jälje. WRC2 arvestuses võidutsenud Andreas Mikkelsen andis otsesõnu mõista, et kuigi katsete ääres on mõned kohalikud elanikud, siis elavjõudu on siiski nii palju vähem, et kui mõnel mägiteel lumehange kinni jääd, siis omal jõul on sealt peaaegu võimatu taas liikuma saada.