Prantsusmaa teedel kihutatav võistlus pidi aga järgima riigis kehtestatud komandanditundi ehk õhtul kella 18 ja järgmise hommiku kella 6 vahel oli igasugune ralli keelatud. See sundis korraldajaid esialgset võistlusplaani korrigeerima, kuid tõele au andes peab rallimaailm olema õnnelik, et MM-etapp üldse toimuda sai. Sama selge on ka korraldajate hea töö.