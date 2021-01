21-aastane venelanna vastas sotsiaalmeedias oma Instagrami kontol fännide küsimustele. Lisaks tunnistas Venemaal suurt populaarsust nautiv Medvedeva, et on kannatanud söömishäirete küüsis.

Väljaanne Sport-Express kirjutab, et Medvedeva on hiljuti hakanud veganiks ehk ei tarbi enam loomseid tooteid. Mullu ütles sportlane, et lõpetas liha söömise, sest nii oli tal hõlpsam kaalu kontrolli all hoida.