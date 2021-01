32-aastaselt Eesti aasta võrkpalluriks valitud Juhkami avaldas karjääri parima vormi saladuse

Juhkami rääkis intervjuus volley.ee-le oma hea vormi põhjustest, tulevikusoovidest ja paljust muust.

Martti, kas parima võrkpalluri tiitel üllatas ka?

Eks mingil määral ikka üllatas. Sel perioodil, kui ma koondisest eemale jäin, jäin ka pildist nii-öelda välja. Ja see, et treenerid ja inimesed minu poolt hääletasid, on väga meeldiv. Olen enda meelest ka viimastel aastatel suhteliselt korralikult mänginud ja usun, et olen seda väärt küll. Aga teiste tunnustus on samuti meeldiv.

Oled 32, aga hetkel elu parimas vormis. Millest see tuleb?

Vanuses 20–23 maadlesin vigastustega oluliselt rohkem kui pärast 30ndaid. Olen füüsiliselt väga heas vormis ja arvan, et mängin oma elu parimat võrkpalli. Viimased kolm-neli aastat olen saanud suhteliselt stabiilselt korralikult mängida. Ses osas ma veel lõpetamisele mõtlema ei pea ja lähiaastatel ei plaani mängimist lõpetada.

Minu viimaste aastate hea vormi üks põhjus on see, et hakkasin professionaalsel tasemel mängima suhteliselt hilja, hiljem, kui tänased noored. Olin esialgu neli hooaega Rakveres, kus oli poolprofessionaalne meeskond ja treenisime korra päevas. Tartusse minnes olin 20–21 ja alles seal hakkasin tõsisemalt trenni tegema ning seejärel välismaale minnes päris professionaalselt alles 24-aastaselt. Ses osas olen selline hilisem ärkaja ja parimasse võrkpalluriikka jõudmine on lihtsalt kauem aega võtnud. Osadel tuleb see aeg kiiremini, osadel aeglasemalt. Mina mängin hilisemas eas oma parimat võrkpalli.

Nii sina kui rahvusmeeskonna peatreener Cédric Enard olete Saksamaa liigas, kas oled temaga ka rohkem suhelnud ja koondise teemal asju arutanud?

Ütlen ausalt, et ei ole absoluutselt. See on teadlik valik ka, sest keskendume ikkagi klubihooajale ja koondise aeg tuleb kevadel ja suvel.

Cédric Enard. FOTO: Conny Kurth / www.kurth-media.de/imago images / Conny Kurth

Veel üks eestlane teeb Saksamaal suurepärast hooaega, kui palju Karli Alliku tegemisi jälgid?

Karliga suhtleme tihedalt, korra paari nädala jooksul. Samuti suhtlesime hooaja eel, kui ta siia tuli, Karli küsis mult nõu. Soovitasin tal igal juhul see tee ette võtta, tulgu ja näidaku, et temas on seda mängija materjali. Sest Eesti liigas on siiski kordi raskem silma jääda kui Saksamaal ja kui tal peaks veel hea hooaeg tulema, on lihtsam veel kõrgemale pääseda. Ja nende hooaeg on olnud tõesti hea, mängivad karikafinaalis ja usun, et neil on võimalus karikas ära võita. See oleks juba omamoodi muinasjutulugu. Keegi ei arvanud, et nad võiksid nii kaugele jõuda.

Kas Karli isiklikud esitused on sind üllatanud?