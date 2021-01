BC Himki korvpallimeeskond on aastaid kuulunud Venemaa paremikku ning juba kümmekond aastat tagasi näis, et kohe-kohe tehakse Moskva CSKA-le tuul alla. Ent ootuseks on see jäänudki, CSKA on 2003. aastast saati tulnud katkematult riigi meistriks. Himki ambitsioonid pole kahanenud, kuid tänavusest hooajast on kujunenud täielik katastroof. Mis juhtus?