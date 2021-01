Euroopa korvpalli ühe suurema staariga on probleeme olnud varemgi. Novembri alguses VTB Ühisliiga mängu ajal läks James tülli peatreeneri Dmitris Itoudisega. Paar päeva hiljem ragistasid nad omavahel tõsiselt ka treeningul. Kreeklasest juhendaja karistas tagameest ühest matšist eemalejäämisega.

Kuigi intriigi oli õhus kõvasti, lahenesid erimeelsused sportlikult. James tõstis oluliselt oma taset. See peegeldus ka tulemustes, CSKA võitis Euroliigas 12 mängu järjest. Paistis, et sõjakirves on maha maetud ja võistkond võitleb ühise eesmärgi nimel.