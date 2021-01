Arizona meedia: Kerr Kriisa pääseb tõenäoliselt lubatust varemgi mängima

Arizona peatreener Sean Miller teatas, et Kriisal lubatakse osaleda järgmisel nädalal toimuval reisil Utah'sse ja Coloradosse, kus mängitakse vastavalt 4. ja 6. veebruaril. Esiti pidi Kriisa avastardi tegema 6. veebruaril, NCAA oli otsustanud, et ta peab hooajal jätma vahele 70 protsenti mängudest. Et koroonateemaga seoses toimub mängude ümbertõstmisi, võib ta nüüd osaleda ka kaks päeva varem peetavas kohtumises, teatas väljaanne Arizona Daily Star.