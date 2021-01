Käimasoleval hooajal on viirusest tingitud piirangud seadnud klubidele mitmesuguseid takistusi, kuid Saaremaa teele on hooaja otsustavate mängude eel veerenud uus komistuskivi: pangakonto seis pole kiita ja alates detsembrist on palgad maksmata nii mängijatele, treeneritele kui ka personalile. Põhjuseks peatoetaja viivitus pangaülekannetega.

«Tahaks loota, et need asjad saavad lahendatud õigel ajal,» ütles Saaremaa klubi mänedžer Hannes Sepp. «Praegu on see signaal olemas. Peatoetaja on lubanud käimasoleva nädalaga asja ära lahendada. Enne seda ei tasuks paanikat külvata.»