Spordi lühiuudised

Eestlasi aidanud dopinguarst Schmidt kaebas kohtuotsuse edasi

Jaanuari alguses paistis, et dopinguarsti Mark Schmidti kohtuprotsess sai viimaks ühele poole, ent päris joont alla tõmmata veel ei saa. 15. jaanuaril karistati Mati Alaveriga tihedalt koostööd teinud ja Eesti suusatajaid aidanud Schmidti nelja aasta ja kümne kuu pikkuse vangistusega. Tõsi, sellest arvestati maha kaks aastat, mis ta juba vahi all oli olnud. Lisaks vanglakaristusele määrati talle 158 000 euro suurune trahv ning kolmeaastane arstina tegutsemise keeld. Nüüd aga selgus, et Schmidt kaebas otsuse edasi. Valemänguri advokaat rõhub sellele, et tema kliendiga käituti protsessi jooksul ebaõiglaselt.