«Toimiku materjalidest on näha, et Mati Alaver on ehk küll dopinguteemalise suhtluse initsieerija ja selle dopingutarvitamise mõtte algataja, aga Karel Tammjärvel on selgelt aktiivne roll olnud vahetul dopingu tarvitamisel,» ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern «Pealtnägijale», vahendab ERR.