Jakobsen viidi kiiresti kopteriga haiglasse. Esialgu kirjeldati tema seisundit väga raskena ning anti teada, et mees võitleb haiglas elu eest. Võistluste arsti Barbara Jerschina sõnul vigastas Jakobsen pead ning kaotas palju verd. «Ta on väga tugev. Loodan, et ta jääb ellu,» sõnas ta.