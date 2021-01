Interaktiivne kaart ⟩ Eestlased on saanud jala ukse vahele Arsenalis, Interis, Romas ja Tottenhamis

Vaevalt leidub Eestis jalgpallisõpra, kes poleks kuulnud Karl Jakob Heinast. Kui kellelegi tuleb säärane nimi siiski üllatusena, tasub pikalt peeglisse vaadata ja mõelda, kas maksab ennast ikka vutifänniks kutsuda. Kui see aga tehtud, siis on mõistlik artiklit edasi lugeda, sest peale Londoni Arsenali väravavahi võtame luubi alla ka Tottenhami Hotspuri, Milano Interi, AS Roma ja Berliini Hertha süsteemi kuuluvad noored.