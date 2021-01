Julge sammu teinud Pärnu Sadam rihib eurosarja suunas

Pärnu Sadama korvpallimeeskonna mänedžer Johan Kärp ütles, et kohtumine alaliidu ja linna esindajatega oli märgilise tähendusega. «Meie jaoks oli oluline, et alaliidu ja linna esindajad räägiksid antud protsessis kaasa. Kohtumise idee oli saada tunnetus, kas me näeme eurosarjaga liitumises perspektiivi ja kas tahame sellega edasi liikuda. Saime kinnituse, et projekt huvitab kõiki osapooli väga. Lisaks rahalisele toetusele on meie jaoks oluline ka linna, kogukonna ja publiku kaasamine.»