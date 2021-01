Venemaa kergejõustiku superstaar andis positiivse dopinguproovi

30-aastase Šubenkovi vahelejäämine tuli eriti halval ajal, sest Venemaa kergejõustik püüab end maailma silmis rehabiliteerida. Šubenkov on olnud ka üks Venemaa kergejõustiku postripoistest, kes on saanud õiguse osaleda neutraalse sportlasena rahvusvahelistel võistlustel. Teatavasti on rahvusvaheline kergejõustikuliit alates 2015. aasta novembrist keelanud Venemaa sportlastel võistlustel osaleda, kuid oma puhtust tõestades on nad võistlustele pääsenud neutraalse lipu all.