Mike James sooritab sageli raskeid viskeid, aga ta on visanud ka palju otsustavaid korve. FOTO: ADRIAN RUIZ HIERRO/EPA/Scanpix

Mõne päeva eest tekkinud jutud, et Moskva CSKA korvpallimeeskonna liidri Mike Jamesi päevad klubis võivad olla loetud, muutuvad üha kindlamaks. Ta kakelnud ühe tiimikaaslasega ja see saanud viimaseks piisaks karikas. Väidetavalt on CSKA vaadanud asendaja juba välja terve senise karjääri NBAs mänginud Shabazz Napier' näol.