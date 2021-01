Mis on geenidoping, millega seotuses Mati Alaveri kahtlustatakse?

Taustaks. «Pärast vahistamist-läbiotsimist Seefeldis tekkis edasise uurimise käigus kahtlus, et need sportlased on võinud tarvitada Repoxygeni-nimelist ravimit. Repoxygeni kasutamise saab liigitada geenidopingu hulka. Tänu sellele tõuseb kehaomase hormooni erütropoetiini – EPO – tootmine,» rääkis Innsbrucki prokuratuuri pressiesindaja Hansjörg Mayr ETV saates «Pealtnägija».