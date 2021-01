Koroonatest Rootsi moodi: murdmaasuusatähed olid sunnitud iseseisvalt pulga ninna toppima

Koroonatest. Pilt on illustratiivne. FOTO: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Murdmaasuusatamise MK-sari on jõudnud Rootsi, et Falunis sõita hooaja kuues osavõistlus. Sportlased said jahmatava paneva sündmuse osaliseks, kuna neil tuli iseseisvalt koroonatest ametnikele anda.