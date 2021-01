Mihkel Kärmas: «Pealtnägija» ei ütle kuidagi, et Toomas Annus oleks isiklikult dopinguskandaalis osalenud

Toomas Annus kirjutas: «27. jaanuaril ERRi portaalis ilmunud artikkel «Alaveri toimiku uued materjalid: Tammjärv ja Annus olid asja enam segatud» ja 27. jaanuaril eetris olnud «Pealtnägija» saade väidavad, et «täiendavalt avaldatud osad Mati Alaveri toimikust näitavad, et sportlane Karel Tammjärv ja suursponsor Toomas Annus olid varem teatust märksa rohkem dopinguafääri segatud.» Tegemist on avalikkust eksitava ja pahatahtliku väitega, millega mind seostatakse dopinguasjaga üksnes tulenevalt sellest, et olin pikaajaline suusatajate ja Team Haanja sponsor.»

Pealtnägija vastutav toimetaja ja saatejuht Mihkel Kärmas polnud veel täpselt Annuse kirjaga tutvunud, kuid oli sellest teadlik. Ta kinnitas, et nende saates käsitletu tugines nende kasutuses olnud dokumentidel. «Nägime must-valgel paberil, et härra Annuse osalus oli selles dopingujuhtumis märksa suurem, kui esialgu keegi arvata oskas. Siiski me ei ütle kuidagi, et ta oleks isiklikult selles kuidagi osalenud ja näitasime seda ka selles saates. Seal on ta nii kõnes, kui kirjades oma seisukohta saanud jagada,» selgitas Kärmas Postimehele.