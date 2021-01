Jalgrattaliidu peasekretär: muidugi Merko otsus mõjutab meid, aga Annusest on ka võimalik aru saada

Jalgrattaliidu peasekretär Urmas Karlson tunnistas Postimehele antud intervjuus, et tegu on keerulise olukorraga. «See on selge, et see mõjutab meid. Eriti kui aasta juba käib ja mingid toimetused on tehtud,» alustas Karlson.

Ta tunnistas, et olukord on värske ja pole täpselt teada, mis nüüd ette võetakse. «Kõige lihtsam lahendus oleks see, et jätaks mõned asjad tegemata. Tuleb uurida teisi võimalusi. Alternatiive lihtsalt võlurikübarast meil välja võtta ei ole. Eesti sponsporite ja toetajate võimalused on kasinad ja alasid on palju, sest meil on väga sportlik riik ja kõik teevad midagi,» seletas Karlson.