Tenniseliidu peasekretär: Merko oli meie suursponsor, samaväärset asendust on peaaegu võimatu leida

Hindi sõnul on Merko osa tennise toetamisel olnud märkimisväärne. «Merko on olnud nii alaliidu kui ka võistluste väga pikaajaline toetaja ning ka edasiseks olid suulised kokkulepped olemas. Tegemist on alaliidu suursponsoriga. On selge, et samaväärset asendust on peaaegu võimatu leida ja midagi tuleb hakata tegema teisiti. Merko loobumine puudutab otseselt ka teatud mängijaid,» ütles Hint Postimehele.