Reali võlad küündivad tänasel päeval Hispaania meedia andmetel lausa 900 miljoni euroni, kuid võistkond on endiselt optimistlik, et sellest keerulisest olukorrast tullakse peagi välja. Enamasti on suured võlad seotud koroonaviirusest tuleneva müügitulu vähenemisega. On ju staadionid tühjad ja fännidele müüakse kaupa ka vähem.