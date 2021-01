Jelena Välbe nõudis pärast Bolšunovi intsidenti kohtunikelt õigust ja kisas nende peale

Bolšunovi käitumise tõttu määrati Venemaa I teatekoondisele disklahv. Seetõttu läksid pärast võistluse lõppu Venemaa koondise liikmed olukorra üle protesteerima, sest nende arust oli just Mäki lõpusirgel reeglite vastu eksinud.

«Me otsustasime protesti mitte esitada, sest sellel ei olnud mingit mõtet. Proovisime 15-20 minutit seletada kohtunikele, et nad eksisid. Rääkisime reeglite kontrolli komiteega ja nad rõhusid kahele asjale. Esiteks meie sportlase käitumisele, mille pärast saime disklahvi ja teiseks ei uskunud nad, et soomlane oli mingeid reegleid rikkunud. Me ei nõustu sellega ja peame seda räigeks reeglite rikkumiseks,» vahendas Välbe sõnu Sport.ru.