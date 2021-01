Tänak Soome talverallist: oleme autoga kiirete rallide jaoks palju tööd teinud

2020. aastal Monte Carlos karmi avarii järel katkestanud Tänak andis WRC kodulehele mõista, et teist aastast järjest Prantsusmaalt ühegi punktita lahkumine oli raske. «Eelmisel aastal teadsime, mida valesti tegime. Seekord on teadmist vähem. Esimene rehvipurunemine oli rajaluure viga, see oli väga selge. Tundsin purunemist. Kuid teine oli aeglane rehvi tühjenemine ja ma ei tundnud midagi. See on raske,» ütles Tänak.