Taavi Kotka: Kas keegi julgeb veel enam sporti toetada? Mina ei julge

Reedel andis suurettevõtja Toomas Annus teada, et lõpetab võistlusspordi toetamise. Põhjuseks «Pealtnägija» eksitav ja pahatahtlik väide, milles teda seostati Eesti suusatajate ja Team Haanja liikmete dopinguskandaaliga.

IT-ettevõtja Kotka avaldas ühismeedias, et ERR on läinud üle piiri. «Kui ERRil ei ole tõendeid, et Toomas Annus toetas teadlikult dopingut, siis on mindud laimamisega üle piiri,» kirjutas ta oma Facebooki kontol.

«Küsimus ei ole vaid Toomas Annuses, vaid sponsorluses üldisemalt. Kas keegi julgeb veel enam sporti toetada? Mina ei julge, sest juhul kui sportlased mängivad ebaausat mängu, siis Pealtnägija ja ERRi loogika järgi on süüdi sponsor.»

«ERR - too tõendid lagedale ja me saame edasi minna, või võta vastutus selles osas, et tahtsid vaid klikke müüa.»

Laupäeval võttis Annuse ja «Pealtnägija» vastasseisus sõna Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa. Ta teatas avalikus kirjas, et Mihkel Kärmas jäi vahele infodopinguga. «Toomas Annus kinnitas «Pealtnägijale» enne saadet edastatud SMSis, et nii see ei ole, kuid saate müügieesmärgil otsustas Mihkel Kärmas siiski sellise mulje jätta. See mulje on vale ja Eesti tippspordi rahastamist hävitav,» seisis Sõõrumaa kirjas.