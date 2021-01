Mihkel Kärmas: Millist eesmärki see aktsioon tegelikult teenib?

Faktidele uuesti otsa vaadates jõudis «Pealtnägija» samadele järeldustele, et sponsorraha on dopingu ostuks kasutatud, vahendab err.ee .

«Pealtnägija» üks vedajaid Mihkel Kärmas tõi vastulauses välja, et saates ei väidetud ega väideta ka praegu, et Toomas Annus oli teadlik suusatajate dopingukasutamisest. Küll aga oli tema seos asjaga suurem, kui oli varem teada.

«Asja uurinud riigiprokurör Taavi Pern, kes andis ka saates intervjuu, kinnitas samuti, et Annuse toetus liikus väljaspool tavapäraseid kanaleid ja ei kajastunud osaliselt Team Haanja aruandluses. See ei ole tingimata ebaseaduslik, aga siiski tähelepanu vääriv,» kirjutas Kärmas.

2019. aasta märtsis korraldas politsei Alaveri kodus läbiotsimise. «Politsei leitud märkmed näitavad, et Alaver pidas sel ajal nõu ka Annusega. Väga võimalik, et Annus väljendas neis suhtlustes enda nulltolerantsi dopingu suhtes, aga kirja pani Alaver muuhulgas mõtte «Suuremad valed üle vaadata!!!»,» tõi Kärmas esile.

«Üks neist küsimustest on praegu: isegi kui «Pealtnägija» oleks midagi rikkunud, kas asjasse puutumatute spondeeritavate karistamine sellisel moel on proportsionaalne ja millist eesmärki see aktsioon tegelikult teenib?»