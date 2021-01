Marten Liiv purustas maagilise 35 sekundi piiri ja püstitas uue Eesti rekordi

Kiiruisutamises oleneb kiire aja sõitmine väga palju jääovaalist. On teada, et Põhja-Ameerikas on mitmed rajad kiiremad, kui Euroopas. Siinpuhul tasubki Liivi aega maailmarekordi asemel võrrelda Heerenveeni jääl sõidetud tulemustega. Sealne rekord pärineb eelmise aasta märtsist, kui jaapanlane Tatsuya Shinhama sai ajaks 34,07. Maailmarekord kuulub täna võidutsenud venelasele Kuližnikovile 33,61.