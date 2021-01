Viru maratoni võitis Sander Linnus, osa võttis ka president Kersti Kaljulaid

Viru Suusamaratoni peakorraldaja Evi Torm on õnnelik, et ilm oli ilus, lund rohkesti ning osalejaid üle ootuste palju. Kõiki koroonast tingitud piiranguid ja reegleid jälgiti eeskujulikult. «Kõik jäid rahule. Aitäh kõigile, kes osalesid,» sõnas ta ning lisas, et hea meel oli ka presidenti maratonil osalemas näha. «Tänud ka kõikidele suusapeo õnnestumisele õla alla pannud toetajatele ja vabatahtlikele. Suur kummardus läheb ka kõigile maaomanikele, kes lubavad oma maadel ikka suusapidu korraldada.»