Serviti ja Tapa said Balti liigas napi kaotuse, pühapäevased mängud tühistati

Lätis muutunud koroonapiirangute tõttu peavad nii Serviti kui Tapa alustama tagasiteed ning pühapäevased mängud tühistati viimasel hetkel. Serviti jätkab Balti liiga liidrina 14 punktiga. Dragunasel ja Dobele ZRHK Tenaxil on kümme silma, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC paiknevad kaheksa punktiga 6.-7. kohal ning Tapa on kahe punktiga kümnes.

Kalmer Musting: teise poolaja algus oli murdemoment

Tapa oli lähedal üllatuslikule punktinäppamisele

Tapal said käe valgeks kõik 11 väljakumängijat, Oolup tabas 11 korda. «Koosseis oli noor, aga kõik on korralikult treeninud ning tegid väga tubli esituse. Kaitses saime hakkama, realiseerimine oli parem kui Eesti liigas ja poisid said kätte tunnetuse, et võime tugeva vastasega võrdselt mängida küll,» lausus Tapat Kaunases juhendanud Aron Jaanis.