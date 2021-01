22-aastane Inglismaa koondise ründejõud on teinud viimase aasta jooksul ühiskonnale väga palju head. Ta teenis ka Inglismaa kuningannalt tunnustuse, et aitas võidelda laste näljaprobleemi vastu ja tagades vähekindlustatud perekondadele tasuta lõunasöögi ka vaheaegadel.

Selle on justkui mitmed inimesed ära unustanud, kes otsustasid Rashfordi alusetult süüdistada ja mõnitavalt sõimata. «Ma olen mustanahaline mees ja olen uhke, et just selline olen. Mitte keegi ega ükski kommentaar ei mõjuta minu arvamust. Seega pean teid kurvastama, et ei hakka siin midagi halama. Te lihtsalt ei poe mulle naha alla,» sõnas ta ründajatele vastulauseks.