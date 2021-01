Postimees näitab Martin Kutmani mälestusvõistluselt otsepilti

Võisteldakse kokku seitsmel alal ning igal alal on stardinimekiri piiratud kuue osalejaga. Mehed ja naised võtavad mõõtu 60 m jooksus, 60 m tõkkejooksus, 400 m jooksus, kõrgushüppes ja kaugushüppes. Ainult naistele peetakse teivashüppe ja kolmikhüppe võistlus, vahendab pressiteade.

Võrdväärsed konkurendid Kreete Verlin (SK Fortis) ja Diana Suumann (TÜASK) stardivad 60 m tõkkejooksu favoriitidena ja püüavad sise-EMi normatiivi 8,25 sekundit. Neile pakub konkurentsi eelmisel hooajal mitmeid noorterekordeid purustanud Anna-Maria Millend (Audentes).

Meeste 60 m tõkkejooksus on äsja Eesti rekordit korranud Keiso Pedriksi ja noorterekordi jooksnud Karl Erik Nazarovi puudumisel favoriidid Hans-Christian Hausenberg (Tartu Kalev) ja Jakob Ristimets (TÜASK).

Kindlasti tasub silma peal hoida naiste 60 m jooksul, kus oma hooaja avastardi teeb praegu Eesti kiireim naine Õilme Võro (Võru Lõunalõvi), kes läheb ründama Ksenija Balta nimel olevat Eesti rekordit 7,29 sekundit. Võrole on konkurendiks mitmekordne noortemeister Karoli Käärt (TÜASK), kelle isiklik rekord on eelmisel aastal joostud 7,51 sekundit.

Kaugushüppesektoris on oodata pikki õhulende. Oma hooaja avab suvel tulemusega 6.54 Eesti meistriks kroonitud Tähti Alver (Nõmme). Meeste kaugushüppes on oma osalemist kinnitanud Hans-Christian Hausenberg (Tartu Kalev), Rain Kask (Tallinna Kalev), Henrik Kutberg (Audentes) ning eelmise aasta sügisest Andrei Nazarovi käe all treenimist alustanud Ken-Mark Minkovski (Audentes).

Naiste kolmikhüppes on favoriidiks Merilyn Uudmäe (Audentes), kelle isiklik rekord on sisetingimustes hüpatud 13.55.

Veerandmaileritest läheb esikohta püüdma Eesti meister Marielle Kleemeier (Tartu Kalev), kelle isiklik rekord sisetingimustes on 55,59. Talle pakuvad konkurentsi Helin Meier (Nõmme) ja Annika Sakkarias (Nõmme). Sise-EMi normatiiv on 53,75 sekundit. Meestest on starti tulemas parima isikliku rekordiga 48,53 Lukas Lessel (Elite Sport), kelle lähimateks rivaalideks on Sten Ander Sepp (Audentes) ja Rivar Tipp (TÜASK).

Meeste kõrgushüppes on tuntumatest nimedest stardis suvel Eesti meistriks kroonitud Kristjan Tafenau (Sakala), Karl Lumi (Tallinna Kalev), Hendrik Lillemets (KJK Saare). Naiste kõrgushüppes on põnevat ja tasavägist võistlust oodata Elisabeth Pihela (Audentes) ja Lilian Turbani (Elite Sport) vahel, kelle isiklikud rekordid sisetingumustes on vastavalt 1.85m ja 1.82m.

Naiste teivashüppes on ainsana neli meetrit ületanud Marleen Mülla (Rakvere ViKe), kellele püüavad esikoha heitlust raskemaks muuta Mona Linda Sikkal (Leksi 44) ja Marin Lõo (TÜASK).

Ajakava: