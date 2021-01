M-Sport ohverdab 2021. aasta, et olla järgmisel hooajal tiitlimängus kiireima autoga

Tegelikult näitas ju Teemu Sunineni kiirus Monte Carlos, et nende Ford Fiesta WRC on suuteline rallivõitudeks. Ta näitas esimesel kiiruskatsel parimat kiirust, kuid tegi seejärel õnnetu väljasõidu, mis katkestamisega lõppes. Siiski kiirus oli olemas.

Seda sama tunnistavad ka teiste võistkondade insenerid, kuid praegu on M-Spordil lihtsalt puudu üks komponent. Selleks on mõistagi kindel esisõitja nagu näiteks Sebastien Ogeir, Ott Tänak, Elfyn Evans või Esapekka Lappi. Suninen on küll kiire sõidumees, kuid tal puuduvad kogemused, kus tal tuleb tiimi vedada.