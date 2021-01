Uusi jahimaid avastav Tänaku endine konkurent: need on head pusled, mida lahendada

Juba enne kõrberalli algust tunnistas Meeke, et kuna tal kogemusi säärastelt võidukihutamistelt pole, siis suurte eesmärkidega ta starti ei läinud. «Dakari jaoks ei saa kunagi valmis olla. Eriti kui see on sinu esimene kord. Ma pidin eelnevalt osalema Abu Dhabi kõrberallil, kuid see jäeti ära. Tulin siia ilma testisõiduta,» avaldas Meeke enne võistlust Prantsusmaa väljaandele Autohebdo.