Praegu on veel vara öelda, kui tõsine tema vigastus on. Kohapeal vaatasid arstid põlve üle ja tegid talle külmakompressi. See leevendas valu, kuid samas oli selge, et nelja tunni pärast toimuma pidanud rennisõit, kus Sildarul oli kaitsta kuldmedal, jääb tema jaoks samuti ära.