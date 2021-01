Algkoosseisu kuulunud Raieste kordas oma Baskonia punktirekordit

Raieste on tänavu Hispaania kõrgliigas platsile pääsenud kokku 11 kohtumises ja seda 90 minuti jagu. Selle aja jooksul on ta visanud kokku 23 punkti. Võrreldes Euroliigaga on need näitajad igati korralikud: eurosarjas on ta kuue mänguga kirja saanud 34 minutit, kuid punktiarve on veel avamata (visked 0/4).