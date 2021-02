«Olukorrast riigis» taunis Annuse käitumist

Karnau avaldas imestust, et Annus otsustas loobuda umbes poole miljoni euro sponsorraha maksmisest Eesti sportlaste toetuseks pärast ETV saate "Pealtnägija" kajastusele. Tema sõnul ilmus see info juba esmaspäeval Eesti Ekspressis, kuid miskipärast hakkas Annus ründama «Pealtnägijat», mis kajastas sama paar päeva hiljem.

Annusel on ka varem olnud konflikte «Pealtnägijaga», seda seoses maadevahetuse skandaaliga, kus ta kohtus süüdi jäi, tõdes Tuul. Tema hinnangul ei toetanud Annus oma maksetega mitte üldiselt suusatamist, vaid Mati Alaveri ja selle Team Haanjat, mille liikmed dopingut kasutasid. «Ta võib ju väita, et ta ei teadnud dopingust, aga see pole eluliselt usutav, arvestades, kui lähedalt ta selle valdkonnaga seotud oli,» märkis Tuul, vahendab ERR.