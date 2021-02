Florast lahkunud Liivak lõi käed Levadiaga

24-aastane Liivak mängis kolmel eelneval hooajal FC Floras, hetkeseisuga on tema arvel Premium Liigas 91 mängu ja 27 väravat. Eelnevalt mängis Liivak Hollandi (Almere City FC), Itaalia (SSC Napoli), Hispaania (Alcobendas Sport) ning Bosnia ja Hertsegoviina (FK Sarajevo) klubides. Eesti koondises on Liivaku nimel 24 ametlikku maavõistlust ja 3 väravat.

«Tundsin, et FC Floras sai aeg minu jaoks otsa, vajasin õhkkonna muutust ja värsket energiat. Arvan, et FCI Levadia on Eestis jätkamiseks õige koht kuna siinne õhkkond, emotsionaalsus ja võitlusvaim sobivad mulle rohkem,» ütles Liivak FCI Levadia kodulehele.

«Hetkeseisuga liigub kõik positiivses plaanis. Meil on väga suur tiim ning kõikidele positsioonidele samaväärsed mängijad. See on alati hea kui meeskonna sees valitseb tugev konkurents. FCI Levadia ootused on alati kõrgel ja mängijatena oleme sellel aastal eriliselt motiveeritud. Meie tugevusteks on kahtlemata pressing ja ilma pallita liikumine, samuti näeme palju vaeva füüsilise poolega. Kuna meil on uus tiim ja palju mängijaid, siis arvan, et peame hooajaeelse ettevalmistuse jooksul oma kokkumängu, mängupilti ja treeneri filosoofia elluviimist veel parandama – see ongi normaalne ja ajapikku muutuvad need paremaks,» lisas Liivak.

Liivak usub, et tema mängustiil sobitub hästi Vladimir Vassiljevi ja Marko Savići üldise käekärjaga. «Olen mängija, kellele meeldib väljakul joosta. Vladimir ja Marko tahavad, et ma oleksin väga liikuv ja ründaksin liinitaguseid tsoone, milles võib kindlasti seisneda minu tugevus. Ääremängijad täidavad FCI Levadia mänguplaanis tähtsaid ülesandeid ja see sobib mulle väga hästi,» leidis Liivak.

FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko loeb Frank Liivakut meeskonna jaoks väga oluliseks täienduseks: «Frank Liivak ei vaja Eesti jalgpallisõradele lähemat tutvustamist – ta on Eesti koondise mängija ning lisab meie ründemängu olulist teravust. Mul on väga hea meel, et allkirjastasime Frankiga lepingu ja ta aitab meil püstitatud eesmärkide poole liikuda,» ütles Pareiko.