«Ma olen segaduses spordisõber. See, mida me eelmisel nädalal nägime, oli, et kui inimene solvub, siis reageerib ta hästi kiiresti ja pärast otsitakse õigustusi sellele solvumisele,» rääkis Port.

Ja kui sponsoreerimise tulemusel kulutab sponsor teatud hulga raha, aga see kahju on Eesti spordile suurem, siis avalikkusel on teatud õigustus küsida, millele tema mõtles. Kui Mihkel Kärmas esitab selle küsimuse, siis sponsor leiab, et ajakirjanik on rohkem süüdi kui Mati Alaver. Ta karistab ajakirjanikku palju suurema taagaga kui Mati Alaveri,» lisas ta ERRile.