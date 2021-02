Neuville'i uus kaardilugeja: Thierry ja kogu ülejäänud Hyundai meeskond kaitses mind

Ootamatult lõppenud koostöö järel pöördus Neuville kaasmaalase Wydaghe poole. «Minu jaoks oli see täielik üllatus. Ma ei osanud oodata, et Thierry helistab mulle ja kutsub mind Monte Carlosse. Ta on Belgia parim rallisõitja. Ta helistas mulle neljapäeva hommikul. Töötasin ööd ja päevad, et olla väljakutseks valmis. Kirjutasin legendi ümber ja vaatasin rohkelt videoid, et aru saada tema legendisüsteemist,» kirjeldas Wydaeghe.