Vargus päise päeva ajal: Kovaltšuk jäi Riias hokikepist ilma

Kui Kovaltšuk riietusruumi jõudis, märkas ta, et hokikepp on kadunud. Ta teatas sellest Riga Arena turvapersonalile, kes asus üle vaatama turvakaamera salvestusi. Nendelt oli näha, et hokikepi võttis endaga kaasa Murray, kes peitis selle Riga Arenale. Sealjuures vahetas ta hokikepi peidukohta kolm korda, kuni lõpuks selle jäähallist välja viis.