Ajalugu teinud Liiv kindlustas MM-pileti

Viimasele saavutusele tasub sealjuures lisada tõdemus, et tegemist oli Liivi esimese võistlusnädalavahetusega eliitgrupis. De facto on eestlastel varasemast ette näidata ka kõrgem koht: Saskia Alusalu tuli 2017. aasta lõpus Calgary MK-etapil ühisstardist sõidus neljandaks.

Siinkohal tasub meelde tuletada, et see oli suuresti tingitud ala eripärast, mis võimaldas tegelikult viimasena üle finišijoone liuelnud eestlannal noppida vahefinišitest piisavalt sprindipunkte, mis aitasid teda lõpuprotokollis tublisti ettepoole. Liivi tulemus on sõidetud aga üksikalal ehk vahetus mees-mehe-võitluses.